Mit diesen Ersatzdrogen füllen die Hersteller eine Marktlücke, die sich direkt an Jugendliche richtet. Denn sie können für wenig Geld im Internet einen Trip kaufen. Headshops oder Smartshops bieten oft hunderte verschiedene Sorten an, als "Badesalze", "Kräutermischung", "Raumerfrischer" oder "Düngerpillen".

Legal Highs bestehen aus Abfallprodukten der Pharmaforschung! Nebenwirkungen sind nicht weniger gefährlich als die bei "Originaldrogen". Sie sind sogar noch gefährlicher. Informationen, was eigentlich in der Kräutermischung steckt, gibt es nicht.

Bekannt sind derzeit psychotische Anfälle, Wahnvorstellungen, Angst- und Panikattacken, Muskelkrämpfe und Kreislaufzusammenbruch. In der Notaufnahme weiß dann niemand, womit sich der Patient vergiftet hat. Im Jahr 2016 sind 98 Menschen in Deutschland an Legal Highs gestorben.

Am 26.11.2016 trat in Deutschland das "Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz" (NpSG) in Kraft. Herstellung, Handel und Verabreichung an andere sind verboten. Hier sind Haftstrafen von bis zu zehn Jahren vorgesehen. Auch wer im Onlineshop bestellt, begeht eine Straftat, denn Erwerb und Besitz von NPS sind verboten.