Am 26.11.2016 trat in Deutschland das "Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz" (NpSG) in Kraft. Herstellung, Handel und Verabreichung an andere sind verboten. Hier sind Haftstrafen von bis zu zehn Jahren vorgesehen. Auch wer im Onlineshop bestellt, begeht eine Straftat, weil nämlich der Käufer den Verkäufer zum Handel anstiftet! Der Besitz selbst ist aber nicht strafbar.