Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins am 27. Oktober erneut erhöht, diesmal auf 2 Prozent. Schon im Juli und September reagierte die EZB mit Zinserhöhungen auf die hohe Inflationsrate. Dadurch soll sie sinken. Die Teuerungsrate lag im September in Deutschland bei 10 Prozent.

Die EZB kann den Leitzins anheben oder senken, um die Preisentwicklung in Europa zu lenken. Denn der Leitzins hat einen direkten Einfluss auf die Geldmenge am Markt - und diese beeinflusst die Verbraucherpreise. Es dauert allerdings einige Monate bis die Zinserhöhung der EZB wirkt.



Der Leitzins legt fest, zu welchem Zinssatz sich Banken Geld bei der Europäischen Zentralbank leihen können. Derzeit sind es 2 Prozent. Außerdem leihen sich die Banken selber weniger Geld bei der EZB. Das Angebot an Geld sinkt also. Dadurch gewinnt jeder existierende Euro an Wert und die Verbraucherpreise werden günstiger.