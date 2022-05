"Knacki"-Liebe Verliebt in einen Mörder - was ist Hybristophilie?

Dass der Angebetete nicht unbedingt eine lupenreine Vergangenheit hat, das kann jedem passieren. Auch die Liebe am Arbeitsplatz zu finden, ist alles andere als ungewöhnlich. Befremdend wird es allerdings dann, wenn sich Gefängnis-Mitarbeiterinnen in einen Insassen ihrer Haftanstalt verlieben und verurteilte Massenmörder Wäschekörbe voller Liebesbriefe erhalten. Psychologen sprechen dann von Hybristophilie oder dem Bonnie-and-Clyde-Syndrom. Was steckt hinter diesem Krankheitsbild?