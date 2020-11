Ein Lipödem ist eine krankhafte Fettverteilungsstörung, die - vor allem bei Frauen - symmetrisch an den Hüften, am Po und beiden Beinen auftritt, in einigen Fällen auch an den Armen. Was auf den ersten Blick nach Übergewicht aussieht, ist eine ernstzunehmende chronische Erkrankung, die nicht heilbar ist.