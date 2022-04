Gefährliche Bakterien Was sind Listerien - und wie kann man sich vor einer Listeriose schützen?

Listerien sind weltweit verbreitet - und können in der Umwelt fast überall vorkommen: in der Erde und auf Pflanzen, im Kompost und in Abwässern. Auch im landwirtschaftlichen Bereich sind sie weit verbreitet. So können sie schon bei der Lebensmittelgewinnung, z.B. beim Melken oder beim Schlachten, in die Lebensmittel gelangen.



Deshalb sind vor allem rohe, vom Tier stammende Lebensmittel betroffen. Gemüse kann mit Erde oder tierischem Dünger verunreinigt sein, die den Erreger enthalten. So können Listerien auch auf Frischgemüse oder Blattsalaten vorkommen.