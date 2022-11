Lithium-Ionen-Akkus stecken auch in E-Zigaretten.

Lithium-Ionen-Akkus stecken auch in E-Zigaretten. Bildrechte: dpa

Lithium-Ionen-Akkus können generell gefährlich sein. Sie enthalten das Metall Lithium, das sehr reaktionsfähig und leicht brennbar ist. Es besteht also immer ein gewisses Brandrisiko, das durch ordnungsgemäßen Betrieb aber minimiert werden kann. Daher am besten die Geräte nicht aufschrauben und modifizieren. Anders ist es bei Produktionsfehlern, die möglicherweise zu einem Brand führen können.

Lithium-Ionen-Akkus oder Lithium-Ionen-Batterien mögen weder Hitze noch Kälte, da die Batterie-Leistung dadurch verringert wird. Gelagert werden sollten sie bei 10 bis 20 Grad Celsius. Verstauen Sie den Akku in einem trockenen Raum mit Rauchmelder bei einer Akku-Kapazität von 30 bis 60 Prozent, wenn Sie Elektro-Rasenmäher oder E-Bike längere Zeit nicht nutzen - zum Beispiel im Urlaub oder über den Winter.

Oder bewahren Sie den Akku am besten in einer geeigneten, feuerfesten Box oder Tasche auf. Zumindest der Untergrund sollte feuerfest sein. Achten Sie beim Lagern darauf, dass der Akku weder komplett entladen ist noch zu lange am Strom hängt.