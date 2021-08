AHA + C + L lautet die Formel, um sich und andere vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. In der kalten Jahreszeit treibt insbesondere das L (Lüften) Kindern und Eltern die Sorgenfalten auf die Stirn. Denn alle zwanzig Minuten für fünf Minuten stoß- oder am besten querzulüften, treibt das Erkältungsrisiko in die Höhe.