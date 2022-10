Lungenfibrose ist ein Sammelbegriff für mehr als 200 verschiedene, eher seltene Erkrankungen der Lunge. Diese können völlig unterschiedliche Ursachen haben. Ihnen gemeinsam ist, dass sie zu einer chronischen Entzündung des Bindegewebes der Lunge führen. Infolgedessen nimmt das Lungenbindegewebe stark zu, verhärtet und vernarbt. Das Blut von Lungenfibrose Betroffener wird weniger gut mit Sauerstoff versorgt. Die fortschreitende Versteifung der Lunge kostet sie immer mehr Kraft beim Einatmen. Schätzungen zufolge sind in Europa etwa 750.000 Menschen von einer Lungenfibrose betroffen, Männer häufiger als Frauen. In gut der Hälfte aller Fälle ist der genaue Grund für die Krankheit nicht bekannt.

Die Beschwerden sind im Anfangsstadium einer Lungenfibrose oft wenig spezifisch. Dass mit ihrer Gesundheit etwas nicht stimmt, bemerken Betroffene oft daran, dass ihre körperliche Belastbarkeit abnimmt. Mit dem Fortschreiten der Krankheit nehmen Symptome wie Kurzatmigkeit und ein trockener Reizhusten immer stärker zu.



Im fortgeschrittenen Krankheitsstadium verfärbt sich die Haut einiger Betroffener infolge des Sauerstoffmangels bläulich. Zudem kann die Sauerstoff-Unterversorgung zu Veränderungen an den Fingern führen: Die Knochendicke der Fingerenden nimmt zu. Mediziner sprechen von Trommelschlegelfingern. Bei einigen Patienten wölben sich dabei auch die Fingernägel nach vorn.



Menschen mit einer Lungenfibrose neigen zu häufigen Atemwegsinfekten. Auch Krankheitssymptome wie Müdigkeit, leichtes Fieber, Muskel- und Gelenkschmerzen oder Appetitmangel und Gewichtsverlust sind möglich.



Bei fortgeschrittener Erkrankung leiden viele Patienten an einem erhöhten Blutdruck in der Lunge. Das kann sich negativ auf das Herz auswirken und zu Wasseransammlungen in den Gliedmaßen oder im Bauch führen.