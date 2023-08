Was ist das Lymphsystem? Das Lymphsystem mit den Lymphgefäßen als Leitungsbahnen ist neben dem Blutkreislauf das wichtigste Transportsystem im menschlichen Körper. Es ist auf den Transport von Nähr- und Abfallstoffen spezialisiert und entsorgt in den Lymphknoten auch Krankheitserreger wie Bakterien und Fremdkörper. Täglich werden ca. 2-3 Liter Lymphe durch das Lymphsystem transportiert.

Anders als bei einer Massage regt die behandelnde Person mit einer manuellen Lymphdrainage nicht nur die Durchblutung, sondern auch den Abtransport der Lymphflüssigkeit aus dem Gewebe an. Gleichzeitig wird so auch verhärtetes Gewebe gelockert.



Da die Lymphbahnen sehr nah an der Hautoberfläche verlaufen, braucht es nur einen leichten Druck, um den Fluss der Lymphe zu fördern. Die Behandlung geschieht mit sanften Handgriffen, die sowohl Druck wie auch Unterdruck im Gewebe und damit eine Sogwirkung in den Lymphbahnen erzeugen.



Die spezielle Art der Massage ist nicht schmerzhaft. Die Grifftechniken empfinden die meisten Menschen in der Regel als sehr angenehm, weil sie sanft streichend oder kreisend ausgeführt werden.