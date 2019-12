Neu im Märchenkanon der ARD ist in diesem Jahr die Produktion "Die drei Königskinder". Gedreht wurde der Film nach Motiven von Johann Wilhelm Wolf und Wilhelm Busch an märchenhaften Schauplätzen im Schwäbischen, u.a. im Bauernhaus-Museum Wolfegg und auf Schloss Sigmaringen in Baden-Württemberg.



Die Geschichte handelt von einem freundlichen Gärtnerehepaar, das drei Findelkinder aufnimmt. Natürlich sind es nicht "irgendwelche" Kinder, sondern echte Königskinder, die von ihrer bösen Großmutter ausgesetzt worden sind. Um ihre wahre Herkunft zu erfahren, müssen die Kinder allerhand Abenteuer und Prüfungen bestehen.