Ein zartes Trappeln auf dem Dachboden, Mäusekot unterm Salat - sobald man bemerkt, dass sich Mäuse in den eigenen vier Wänden oder im Garten eingenistet haben, heißt es schnell handeln. Denn in der Regel vermehren sich die Nager recht schnell, wenn sie sich wohl fühlen - und schon ist die Mäuseplage da. Außerdem fallen die Plagegeister nicht nur über Nahrungsmittel her. Über ihren Kot können sie auch gefährliche Erreger wie das Hantavirus verbreiten.

Normalerweise suchen sich die scheuen Nagetiere erst dann einen Weg in die Wohnung, wenn es draußen kalt wird und das Nahrungsangebot schwindet. Zu Gesicht bekommt man sie auch dann eher selten. Aber: Mäuse hinterlassen Spuren - und wenn Sie die in ihrem Heim entdecken, sollten Sie handeln.

Mäuse sind mit besonders feinen Nasen ausgestattet. Das hilft ihnen bei der Futtersuche. Eine Eigenschaft, die man auch nutzen kann, um sie zu vertreiben. Besonders empfindlich reagieren die Nager auf Pfefferminzöl und Essig. Beides kann man in kleinen Schalen an potenziellen Anlaufstellen platzieren. Ein Schluck Essigessenz kann auch dem Putzwasser beigegeben werden.



ABER: Experten geben zu bedenken, dass sich die Nager schnell an den Geruch gewöhnen. Etwas effektiver sollen gebrauchte Katzenstreu, Pfeffer- und Chilipulver sein. Letzteres kann man an den Laufwegen der Mäuse ausstreuen - auch im Garten.