Viele Betroffene schaffen es trotz Diät oder Bewegung nicht, ihr starkes Übergewicht dauerhaft loszuwerden. Dann besteht der Ausweg oft nur in einer Magen-Operation. "Die Operation wird dann durchgeführt, wenn die konservative, nichtoperative Therapie ausgeschöpft ist", sagt Prof. Dr. Norbert Runkel. Durch den Eingriff wird das Magenvolumen stark reduziert. Die Betroffenen essen weniger, in der Folge purzeln die Pfunde.

Unterschieden werden drei Gruppen von Operationen, die den Magen verkleinern, erklärt Prof. Runkel. "Beim Schlauchmagen wird etwa 80 oder 90 Prozent des Magens weggenommen. Das Reservoir wird verkleinert, der Magen zu einem Schlauch umfunktioniert. Er hat nur noch eine kleine Kapazität und man isst nur noch Mengen wie ein kleines Kind. Der Darm selbst wird dabei nicht verändert. Das heißt die Verdauung bleibt ungestört." Dann gibt es noch das Magenband und das Magenbypass-Verfahren , eine Kombination aus Magenverkleinerung und Darmmanipulation. "Hier wird ein kleiner Magen gebildet, der sogenannte Pouchbeutel. Der wird mit dem Dünndarm verbunden, sodass das Essen schnell in den Dünndarm hineingeht . Ein großer Teil des Dünndarms ist dabei bei der Nahrungsaufnahme ausgeschaltet. Die Verdauungstrecke wird also verkürzt." Das sind laut Prof. Runkel "sehr potente, sehr effektive Verfahren" - insbesondere, wenn Stoffwechselstörungen wie Diabetes Mellitus oder Fettstoffwechselstörungen vorliegen.

Welche Methode für den jeweiligen Patienten die optimale ist, das liegt an vielen Faktoren: Alter, Zustand, Essverhalten, Folgeerkrankungen. "Wir unterhalten uns mit dem Patienten und versuchen, in dem Gespräch und mit den vorliegenden Untersuchungsergebnissen individuell eine Operation für den Menschen herauszufinden, die am besten wirkt."