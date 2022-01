Etwa jede hundertste Frau erkrankt in Deutschland während ihres Lebens an Magersucht und etwa jede Fünfzigste an Bulimie. Männer sind etwa zwölfmal weniger davon betroffen. Deutlich an Bedeutung gewinnt die Essstörung Binge Eating, regelrechte Fressattacken.



Essstörungen beginnen meistens im Jugend- oder im frühen Erwachsenenalter und gehen oft mit Depressionen, Angststörungen und Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten einher. Meist haben Essstörungen mehrere Ursachen: etwa ein übertriebenes Schönheitsideal oder sexuellen Missbrauch.