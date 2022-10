Patienten, die unter Bulimie leiden, sind optisch nicht gleich erkennbar: Sie haben meist normales Gewicht, sind aber mental ständig mit dem Essen beschäftigt, weil sie Angst haben, zu dick zu werden. Das Hauptsymptom einer Bulimie sind regelmäßige Essanfälle. Bei so einem Anfall essen Betroffene innerhalb kurzer Zeit deutlich mehr als die meisten Menschen in einer vergleichbaren Situation. Sie haben das Gefühl, nicht mehr mit dem Essen aufhören zu können und auch nicht kontrollieren zu können, was und wie viel sie essen.