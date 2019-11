Rezepte Mareile Höppners Suppenküche!

Hauptinhalt

Alles Suppe oder was? Am 19. November auf jeden Fall! Das ist nämlich in Deutschland der bundesweite "Tag der Suppe". Dem kann sich auch Moderatorin Mareile Höppner nicht entziehen. Die ist nämlich - ob Suppentag oder nicht - ein echtes Suppenhuhn! Können wir nachvollziehen. Denn was gibt es schöneres für Leib und Seele, wenn die Tage kürzer, feuchter und dunkler werden, als ein wärmendes Süppchen? Mareile hat einen exklusiven Einblick in ihre Töpfe gewährt und uns ihre Rezepte verraten.