In Österreich kommt man an Marillenknödeln nicht vorbei. Eine traditionelle Mehlspeise der böhmisch-österreichischen Küche, für die Marillen in Erdäpfel-, Quark- oder Brandteig gehüllt, zu kleinen Knödel geformt und im siedend heißen Wasser gekocht werden. Als Österreicherin ist auch Schauspielerin Daniela Kiefer ein Fan der süßen Leckerei.