Wie schützt man sich am effektivsten vor eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus? Mit dieser Frage haben sich Wissenschaftler der kanadischen McMaster-Universität beschäftigt - und dafür 172 existierende Studien systematisch ausgewertet. Ein Teil dieser Studien beschäftigte sich mit Sars-CoV-2, ein weiterer mit Sars, ein dritter mit Mers. Alle diese Erreger gehören zu den Coronaviren. Ziel der Forscher war es, fundierte Grundlagen für Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO zu schaffen. Und das scheint auch dringend nötig zu sein. Denn nach wie vor werden weltweit unterschiedliche, zum Teil sogar widersprüchliche Empfehlungen ausgesprochen, wie man sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen sollte.

In Deutschland gilt eine flächendeckende Maskenpflicht für den Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr. In einigen Bundesländern darf der Mund-Nasen-Schutz allerdings durch ein Gesichtsvisier, ein sogenanntes Face Shield, ersetzt werden - etwa in Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.



Auch in Baden-Württemberg waren die Face Shields zunächst gestattet. Mittlerweile hat man dieses Zugeständnis jedoch zurückgezogen. In Bayern, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, im Saarland, in Sachsen und Thüringen werden Gesichtsvisiere nicht als Alternativen zu einer Mund-Nasen-Bedeckung akzeptiert.