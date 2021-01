Maskenpflicht #maskne: Was hilft gegen Masken-Akne?

Ob FFP2-, Einweg- oder Alltagsmaske - ohne Maske geht derzeit gar nichts. Doch was einen selbst und andere vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützt, ist nicht unbedingt gut für die Haut. Unter dem Hashtag #maskne tauschen sich vor allem jüngere Menschen in den sozialen Netzwerken zum Thema Masken-Akne aus. Wie kommt es zu den unschönen Pickeln und Hautunreinheiten rund um den Mund - und was kann man dagegen tun?