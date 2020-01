Man geht zum Arzt, bekommt ein Rezept - und in der Apotheke trotzdem nicht das verschriebene Medikament. Nicht lieferbar, so die Begründung. Medikamentenengpass lautet das Schlagwort, das Politikern, Ärzten und Apothekern seit einigen Jahren Kopfzerbrechen bereitet. Eine Lösung ist vorerst nicht in Sicht, die Liste nicht lieferbarer Medikamente wird immer länger. Wie ist das möglich, im Wohlstandsland Deutschland?

Medikamentenengpässe in Apotheken sind kein deutsches Problem. Sämtliche europäischen Länder haben damit zu kämpfen. Denn eine Ursache liegt in der Herstellung der Arzneimittel. Ein Großteil ihrer Wirkstoffe wird mittlerweile in China, Indien und Brasilien hergestellt. Geringere Kosten und weniger strenge Arbeits- und Umweltschutzauflagen haben zur Standortverlagerung in Schwellenländer geführt - wie in anderen Branchen auch.