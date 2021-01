FFP2-Masken sind ursprünglich für die Arbeitswelt entwickelt worden - und zwar nicht für die medizinische. Sie sollen ihre Träger vor Feinstaub und Aerosolen schützen. Deshalb sind sie aus gleich mehreren Lagen Stoff und Papier aufgebaut und haben einen eingebauten Filter. Der ist elektrostatisch geladen, zieht die Partikel aus der Luft an und setzt sie fest.



Mindestens 94 Prozent der Aerosole hält ein "Filtering Face Piece" der Kategorie zwei von seinem Träger bzw. dessen Umgebung fern. Dadurch sind FFP2-Masken deutlich sicherer als OP- bzw. medizinische Masken oder auch Alltagsmasken aus Stoff.



Mit einem Preis ab etwa zwei Euro pro Stück schlagen sie finanziell aber auch am kräftigsten zu Buche. UND: Sie erschweren dem Träger nachweislich das Atmen. Menschen, die berufsbedingt zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet sind, wird deshalb empfohlen, nach 75 Minuten Tragezeit eine 30-minütige Maskenpause einzulegen.



Erhältlich sind FFP2-Masken nicht nur in der Apotheke, sondern auch in zahlreichen Drogeriemärkten.