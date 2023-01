Einweg oder Mehrweg? Diese Frage bekommen Kunden, die sogenannte To-Go-Speisen und -getränke kaufen, seit diesem Jahr wohl regelmäßig zu hören. Grund dafür ist eine neue Vorgabe aus dem Verpackungsgesetz. Die Mehrwegangebotspflicht besagt, dass Kundinnen und Kunden von nun an ein Recht darauf haben, ihre Speisen und Getränke in einer Mehrwegverpackung mitnehmen zu können. Beschlossen hat der Bundestag das bereits im Mai 2021.

Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen, sind ab 2023 verpflichtet, ihre Produkte auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Dadurch sollen vor allem Einwegverpackungen aus Kunststoff ersetzt werden. Das bedeutet, dass für alle Angebotsgrößen eines To-Go-Getränks nun entsprechende Mehrwegbecher zur Verfügung stehen müssen. Mehr kosten darf ein Produkt nicht, wenn man sich für die Mehrwegverpackung entscheidet. Allerdings kann für diese ein Pfand verlangt werden, das bei der Rückgabe zurückgezahlt wird.

Die neue Pflicht muss von all jenen eingehalten werden, die mit Essen oder Getränken befüllte Take-away-Verpackungen verkaufen: Restaurants, Cafés, Bistros, aber auch Kantinen, Tankstellen, Supermärkte oder Cateringbetriebe.



Davon ausgenommen sind kleinere Geschäfte wie Imbisse, Spätis und Kioske, in denen höchstens fünf Beschäftigte arbeiten und die gleichzeitig eine Ladenfläche von nicht mehr als 80 Quadratmeter haben. Dort muss Kundinnen und Kunden allerdings die Möglichkeit gegeben werden, sich ihre Speisen und Getränke in selbst mitgebrachte Mehrwegbehältnisse füllen zu lassen.



Für Ketten wie Bahnhofsbäckereien gilt diese Ausnahme allerdings nicht, wenn im gesamten Unternehmen mehr als fünf Beschäftigte arbeiten. Selbst dann nicht, wenn die Verkaufsflächen der einzelnen Stellen weniger als 80 Quadratmeter betragen.