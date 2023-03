Nachhaltigkeit Periodenslip und Co.: Welche Tampon-Alternativen gibt es?

Frankreich will jungen Frauen in Zukunft wiederverwendbare Periodenprodukte bezahlen. Denn Tampons, Binden und Slipeinlagen sind teuer und produzieren Müll. Über 90 Prozent der Frauen in Deutschland nutzen Einweg-Hygieneartikel. Jede davon produziert um die vier Kilogramm Müll im Jahr, nur durch Menstruationsartikel. Welche Alternativen gibt es?