Vor allem in Großstädten ist der Wohnungsmarkt oft angespannt. Viele Mieter sind froh, wenn sie bezahlbaren Wohnraum gefunden haben. Doch damit endet das Thema nicht. Was ist beispielsweise zu tun, wenn die Heizung nicht funktioniert oder Reparaturen nötig werden? Mieter können eine ganze Reihe Rechte gegenüber dem Vermieter geltend machen, doch das gilt auch anders herum. Die wichtigsten Rechte und Pflichten finden Sie hier.

Wenn der Vermieter gravierende Mängel nicht zeitnah beheben lässt, haben Sie als Mieter das Recht auf Mietminderung. Zu den typischen Mängeln zählt zum Beispiel eine defekte Heizung in der kalten Jahreszeit, aber auch Probleme mit den Wasserleitungen sowie undichte Fenster. Die Beeinträchtigungen müssen so groß sein, dass Sie Ihre Wohnung nicht auf normale Weise nutzen können.

Notwendige Instandsetzungen, Instandhaltungen und Modernisierungen in einem normalen Rahmen muss der Mieter in der Regel hinnehmen. Wichtig dabei ist, dass der Vermieter sich an seine Informationspflichten hält.



Arbeiten, die eine besondere Härte bedeuten, können Mieter ablehnen und auch ein Baustopp kann erwirkt werden. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Mieter krank oder sehr alt ist und durch die Bauarbeiten am Haus oder gar in der eigenen Wohnung gesundheitlich sehr stark leiden würden. Auch jahreszeitlich bedingte Härten muss man nicht in Kauf nehmen. Dazu zählen zum Beispiel Arbeiten im Winter, bei denen die Wohnung durch nicht funktionierende Heizungen oder ähnliches auskühlt. Beeinflussen die Arbeiten unmittelbar die Wohnqualität, dann können Mieter die Miete mindern.