Doch damit nicht genug. Wegen Corona sind die Krankenhäuser in den USA bereits jetzt stark belegt. Seit Juni steigen die Fallzahlen stetig an, mittlerweile gibt es jeden Tag mehr als 1.000 Corona-Todesopfer. Zum Vergleich: Im Juli waren es noch etwa 200 pro Tag. Das Gesundheitsamt der Stadt Baltimore twitterte deshalb: "Angesichts der steigenden Covid-19-Krankenhausaufenthalte im ganzen Land klären Sie bitte mit Ihrem örtlichen Krankenhaus, ob es ein Bett für Sie hat, bevor Sie sich an der Milk-Crate-Challenge versuchen."