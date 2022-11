Selbst Hobby-Kleinwindkraftanlagen funktionieren unter idealen Standortbedingungen und in speziellen Bereichen wie auf Booten oder bei entlegenen Hütten oft sogar unter extrem rauen Bedingungen zuverlässig. Für Wohngebäude sind sie im Garten oder auf dem Dach meist eher ungeeignet.



Sollte man sich dennoch für eine Hobby-Windkraftanlage fürs Eigenheim entscheiden, sollten nicht nur finanzielle Interessen im Vordergrund stehen. Denn ob man wirklich Strom aus dem Netz und damit Geld spart, hängt in erster Linie von den Windverhältnissen am Standort ab.



Darüber hinaus sollte man ein gewisses Interesse für die Technologie mitbringen und Spaß daran haben, aus Wind Strom zu generieren. Denn effektiv sparen wird man mit kleinen Hobby-Windkraftanlagen vermutlich nicht.



Wer in Sachen Strom zum Selbstversorger werden möchte, für den ist - abhängig vom Standort - ein kostenintensives robustes Minikraftwerk durchaus eine Option, am besten in Kombination mit einer Photovoltaikanlage und ggf. einem Stromspeicher.