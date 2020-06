Missbrauch im Altenheim Probleme mit dem Pflegeheim - Was kann man tun?

Alte Menschen werden im Pflegeheim missbraucht. Eine Meldung, die viele Menschen, die ihre Angehörigen in einem Altenheim gut versorgt glauben, verunsichert. Und eine Meldung, die zahlreiche gut geführte Einrichtungen in Misskredit bringen könnte. Wie erkennt man, dass in einem Pflegeheim etwas im Argen liegt, wie spricht man die Probleme an - und wie kann man etwas ändern?