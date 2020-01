Der 10. Januar 2020 ist ein ganz besonderer Tag - zumindest für alle, die sich für Astronomie interessieren. Denn ab den frühen Abendstunden wartet der Himmel mit einem Ereignis auf, das man in dieser Form wohl erst in zwei Jahren wieder beobachten kann: eine partielle Halbschattenfinsternis des Mondes. Das Schauspiel beginnt kurz nach 18 Uhr.

Angestrahlt von der Sonne, wirft die Erde einen Schatten auf den Mond. Je gerader Sonne, Mond und Erde auf einer Linie liegen, desto weiter taucht der Mond in den Erdschatten ein. Wird der Mond von einem Halbschatten der Erde erfasst, spricht man von einer partiellen Halbschattenfinsternis des Mondes. Läge der Mond im Kernschatten der Erde, würde es sich um eine totale Mondfinsternis handeln. Bei einer partiellen Mondfinsternis sind es Teile des Mondes, die sich gänzlich verdunkeln. Das war zuletzt am 16. Juli 2019 der Fall.

Was von der Halbschattenfinsternis des Mondes am 10. Januar zu sehen sein wird, hängt von den Wetterbedingungen ab. Metereologen schätzen die Sicht im Nordwesten Deutschlands als am besten ein. Außerdem könnten der südliche Teil Bayerns sowie Rheinland-Pfalz während des Himmelschauspiels einen wolkenfreien Himmel haben.

Die nächste partielle Mondfinsternis gibt's bereits am 5. Juni zu sehen - allerdings nicht in Mitteleuropa. Das gilt auch für die weiteren beiden Mond-Ereignisse des Jahres 2020. Am 19. November 2021 gäbe es rein theoretisch erneut eine partielle Mondfinsternis in Deutschland zu beobachten - allerdings vormittags, wenn der Mond bereits untergegangen ist. Bleibt also auf den 16. Mai 2022 zu hoffen, denn dann gibt es in Deutschland die nächste totale Mondfinsternis zu sehen.