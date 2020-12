Zu Weihnachten schmücken wir den Baum, richten den Tisch festlich an und beschenken die Familie. Damit sorgen wir leider auch für jede Menge Müll. Rund 400 Millionen Tonnen Abfall häufen sich in Deutschland pro Jahr an. Schätzungen zufolge fallen an den Feiertagen zwischen 20 und 30 Prozent mehr Müll an als an anderen Tagen. Dabei lässt sich mit ein paar einfachen Tipps der Müllberg verkleinern.