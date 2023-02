Sie sehen hübsch aus und sollen ein kleines Vermögen wert sein: seltene Münzen und Medaillen. Doch immer wieder nutzen Anbieter die Leidenschaft der Sammler aus. Das NDR-Verbrauchermagazin "Markt" hat zuletzt einen Fall aufgedeckt, bei dem eine Frau aus Hamburg viel Geld verloren hat.

Hochglanzprospekte und bunte Werbeflyer versprechen ein attraktives Angebot. Oft sind sie in Programmzeitschriften zu finden oder liegen diesen bei. Das Versprechen: seltene Münzen und Medaillen zu vermeintlich guten Preisen als Wertanlage. Ein Dreier-Set Münzen mit der DDR-Hymne für unter 50 Euro wird da angeboten, aber auch Komplettsets für mehrere hundert Euro.

Selten hält die Ware, was sie verspricht. So wie bei der Tante von Monika Lümkemann aus Hamburg. Ein Juwelier hat die bestellten Gold-Medaillen der 99-Jährigen geprüft. Sein Fazit: Die Lieferung ist quasi nichts wert. Die Medaille enthält wie versprochen Feingold, jedoch nur in einer sehr geringen Menge. Der Materialwert erreicht nicht mal neun Euro. Bezahlt hatte die Hamburgerin 25 - für eine erste Münze. Die zweite, beinahe identisch aussehende, hätte schon 109 Euro gekostet. Eine Gedenkmünze unter der Lupe. Sachverständige können der Wert der Ware zuverlässig ermitteln. Bildrechte: IMAGO / Ukrinform

Immer wieder Briefe: Aggressive Werbung als Masche

Verbraucherschützer warnen aber noch aus einem anderen Grund vor solchen Münzhändlern: deren aggressives Werbeverhalten. So informierte etwa die Verbraucherzentrale Sachsen im vergangenen Jahr in der Rubrik "Abzocke" über die Firma "Bayerisches Münzkontor" aus der Schweiz. Die hatte Menschen angeschrieben und behauptet, die Angeschriebenen hätten dort noch ein Guthaben in Höhe von 379,25 Euro. Der Haken: Das Guthaben könne nur in Verbindung mit einer Sonderaktion eingelöst werden, bei der die Kundinnen und Kunden am Ende fast 100 Euro zuzahlen müssten.

Die Verbraucherzentrale in Zwickau rät, solche Angebote genau zu prüfen. Dabei sollten unter anderem "Anlageziele und Anlagementalität berücksichtigt werden, um das passende Produkt zu finden". Wer sich unsicher ist, ob die Münzen, Goldbarren oder Medaillen wirklich eine gute Investition sind, kann sich bei der Verbraucherzentrale in Zwickau unabhängig beraten lassen.

Numismantik Numismatik leitet sich vom altgriechischen Wort für "Münze" ab und bezeichnet die wissenschaftliche Beschäftigung mit Geld und Geldgeschichte, kurz Münzkunde. Auch das Sammeln von Münzen als Hobby wird oft als Numismatik bezeichnet.

Besonders brisant: Die Münzkontore scheinen es besonders auf betagtere Kunden abgesehen zu haben. Immer wieder gibt es Fälle, in denen gerade ältere Menschen auf die Masche hereinfallen, so auch in unserem aktuellen Fall aus Hamburg. Wie im Beitrag zu sehen ist, fühlte sich die Tante von Monika Lümkemann durch den Anbieter massiv unter Druck gesetzt. Und: Die Geschichte der 99 Jahre alten Dame erinnert an einen früheren Fall aus Bayern. Da war das Opfer ebenfalls im fortgeschrittenen Alter. Immer wieder werden Senioren Opfer von unseriösen Angeboten. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa

Betrugsfälle schon seit Jahren bekannt

Dass gerade Seniorinnen und Senioren schnell auf Angebote von wertlose Münzen und Medaillen eingehen, ist nicht neu. Bereits 2016 berichtete der BR über einen Fall, bei dem die "MDM – Deutsche Münzhandelsgesellschaft" einem 80-Jährigen immer wieder nicht bestellte Ware zugesendet hatte. Eine erste Bestellung hatte der Rentner noch selbst aufgegeben, doch dann schickte die MDM immer wieder Angebote - trotz der telefonischen Bitte des Rentners, die Post zu unterlassen. Da sich der Mann unter Druck gesetzt fühlte, bezahlte er die Ware dennoch immer wieder.

Daniela Czekalla von der Verbraucherzentrale Bayern fand damals deutliche Worte für diese Geschäftspraktiken: "Das geht ja fast schon in Bereich der Nötigung rein. Ich würde die Sachen einfach eine Weile unbeachtet liegen lassen und entsorgen. Es besteht keine Zahlungspflicht. Er hat keinerlei Pflichten, warum sollte er, er wird ja belästigt."

Wer in Gold oder Münzen investieren möchte, sollte sich vorher genau informieren. Münzhändler sollten im Mitglied im Verband der Deutschen Münzenhändler oder im Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels sein. Das biete eine gewisse Seriosität, rät die Verbraucherorganisation "Stiftung Warentest". Auf den Webseiten der Verbände finden sich auch Mitgliederverzeichnisse.

Auch eine Online-Recherche kann helfen, zum Beispiel bei numid.online. Das ist ein gemeinsames Netzwerk der universitären Münzsammlungen in Deutschland. Dort können Interessierte die Münzsammlungen der teilnehmenden Universitäten und Museen in Deutschland einsehen - sortiert nach verschiedenen Kriterien wie etwa dem Alter der Münzen. Gedenkmünze aus China. Auch in Deutschland gibt das Finanzministerium pro Jahr eine Sondermünze heraus. Bildrechte: IMAGO / China Foto Press

Gekaufte Medaillen schätzen lassen

Wer bereits Medaillen gekauft hat, kann diese vom Juwelier oder einem Experten schätzen lassen. Sammler sollten stutzig werden, wenn vermeintliche Schätze auf Auktionsplattformen sehr günstig angeboten werden. Ein Hinweis auf eine Fälschung kann zum Beispiel das Gewicht der Münze sein, auch wenn Fälscher hier oft sehr raffiniert vorgehen.

Die "Stiftung Warentest" warnt vor Anbietern wie den oben genannten Münzkontoren: Medaillen, die wie Münzen aussehen, imitieren oft offizielle Gedenkmünzen. Sie haben daher - abgesehen vom Materialwert - keinen Sammlerwert. Da dieser, wie im aktuellen Beispiel, deutlich unter dem Marktpreis liegen kann, ist Vorsicht geboten.