Multiple Sklerose - auch kurz MS genannt - ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die andauert und damit chronisch ist. Dadurch ist das zentrale Nervensystem nur noch eingeschränkt (oder gar nicht mehr) in der Lage, Informationen im Körper weiterzugeben. Die Folge können Empfindungs- und Bewegungsstörungen sein.



Allein in Deutschland sind aktuell etwa 250.000 Menschen an Multipler Sklerose erkrankt, etwa 75 Prozent davon sind Frauen. Meist beginnt die Krankheit bei Menschen in einem Alter zwischen 20 und 40 Jahren.