Für die meisten Bundesländer ist die Maskenpflicht eine beschlossene Sache. Die Bundesregierung hat dringendst empfohlen, sich und seine Mitmenschen vor allem in Situationen, in denen die sogenannte Abstandsregel nur bedingt umgesetzt werden kann, sich und seine Mitmenschen zumindest mit einer sogenannten Alltagsmaske zu schützen. Aber ist das überhaupt erlaubt?

Was aber tun, wenn man mit der besten Freundin (eine Kontaktperson ist erlaubt!) nochmal flink an den See fahren möchte, sich mit Kollegen einen Dienstwagen teilt oder seine Brötchen als Taxifahrer verdient? Die Juristen des ADAC empfehlen, auf handelsübliche Masken zurückzugreifen. Die sind nämlich etwas kleiner, weshalb die ausschlaggebenden Gesichtszüge weiterhin zu erkennen sind. Selbstgemachte Alltagsmasken fallen meist etwas oppulenter aus. Doch ob das gleich einen Bußgeldbescheid nach sich zieht, das liegt letztendlich im Ermessen des jeweiligen Ordnungshüters. Deshalb: Schenken Sie ihm auch unter der Maske ein breites Lächeln - und fahren Sie vor allem ordentlich!

Besondere Vorsicht beim Autofahren mit Mundschutz ist übrigens für Brillenträger geboten. Denn liegt der Mund-Nasen-Schutz an den Rändern nicht eng am Gesicht an, wird der Atem umgelenkt - und beschlägt die Brille. In der Hektik des Straßenverkehrs kann das zu kritischen Situationen führen. Passen Sie auf sich auf!