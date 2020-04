Maskenpflicht Corona-Hygiene: Mehrweg-Mundschutz richtig reinigen

In Sachsen sind sie seit heute Pflicht, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern ziehen am 27. April nach - und sicherlich wird noch so manch anderes Bundeland folgen. Mund- und Nasenschutz werden bald zu unseren Stadtbildern gehören. Wer keinen medizinischen Einweg-Mundschutz aus der Apotheke trägt, darf sich auch mit Tüchern oder Mehrweg-Modellen der Marke Eigenbau behelfen. Doch die gilt es richtig zu pflegen, damit der Schutz nicht zur Ansteckungsfalle wird. Was ist zu beachten?