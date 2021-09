Klimawandel Nachhaltig leben - praktische Tipps für den Alltag

Hauptinhalt

Der Begriff Nachhaltigkeit ist in aller Munde - und geht meist mit dem des Klimawandels einher. Denn eines ist klar: Wenn wir die Erde für unsere Nachkommen erhalten wollen, muss sich einiges ändern. Auch in unserem eigenen Verhalten und Denken. Was bedeutet Nachhaltigkeit - und was kann man tun, um nachhaltiger zu leben? BRISANT hat einige Tipps für Sie - und freut sich über Ihre Vorschläge!