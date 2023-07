Leidet man nach einer Coronaimpfung unter gesundheitlichen Beschwerden, die nicht verschwinden wollen, kann man sich an den impfenden Arzt oder den Hausarzt wenden.



Bislang ist das sogenannte Post-Vac-Syndrom wenig erforscht. Die Symptome werden ähnlich beschrieben wie bei Long-Covid: etwa als Erschöpfungssyndrom oder Multisystemisches Entzündungssyndrom. Ein Allheilmittel dagegen ist bislang nicht gefunden.



In Bayern gibt es eine Telefonhotline für Betroffene. Sie informiert über das Vorgehen und verschiedene Angebote bei möglichen Impffolgen, bietet aber keine individuelle medizinische Beratung. Die Hotline ist beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen angesiedelt.



Tel.: 09131 68087878



Montag bis Freitag: 9.00 - 13.00 Uhr

Donnerstag: 9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr