Abhilfe schaffen kann die Rekonstruktion bzw. Transplantation eines Nervs. Dabei wird in der Regel der sogenannte Nervus suralis - ein 30 bis 40 Zentimeter langer und Bleistiftminen-dicker Nerv - aus der Rückseite des Unterschenkels entnommen. Dafür muss in Kauf genommen werden, dass es an der Fersenaußenseite zu einem Empfindungsverlust kommt.



Anschließend schneidet der behandelnde Mediziner den Nervus suralis in mehrere Stücke und fügt diese spannungsfrei zwischen die zwei Enden des "zu reparierenden" Hauptnervs an Arm oder Bein und vernäht sie mit haardünnen Fäden. Die Nervenfasern aus dem so rekonstruierten Hauptnerv wachsen nach der Operation durch die Nervenstücke des Nervus suralis hindurch und wieder in den Nervenstumpf hinein. Dieser Prozess dauert je nach Länge der Wachstumsstrecke zwischen einem halben und zwei Jahren.



Da es sich dabei um einen sehr feinen Eingriff handelt, erfolgt die Behandlung mithilfe eines Operationsmikroskops. Insgesamt dauert die Operation etwa zwei Stunden.