Ab 4. Januar tritt die neue REACH-Verordnung in Kraft. Sie regelt die Verwendung von mehr als 4.000 Chemikalien in Tätowierfarben und Permanent Make-up. Mit der neuen Verordnung dürfen nur noch geringe Mengen an bestimmten Konservierungs- oder Bindemitteln in den Farben enthalten sein. Die Grenzwerte sind dabei so niedrig, dass fast alle gängigen Farben nicht mehr verkauft oder benutzt werden können.