Arbeit New Work - wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus?

Hauptinhalt

Was lange Zeit als unmöglich galt, hat die Corona-Pandemie möglich gemacht: das Arbeiten im Homeoffice. Teil des sogenannten "New Work"-Konzepts ist das Arbeiten von zu Hause schon lange. Um was geht es, wenn man von "New Work" spricht? Welche Anforderungen stellt die neue Arbeitwelt an Unternehmen und ihre Mitarbeitenden - und was sind die Vorteile? Ein Überblick.