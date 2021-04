Hygge und Lagom waren gestern. Niksen heißt der neue Trend, kommt aus den Niederlanden und bedeutet übersetzt "die Kunst des Nichtstuns". Während man das Gehirn bewusst ausschaltet, übernimmt das Unterbewusstsein die Kontrolle. Doch ganz so einfach ist es gar nicht, einfach mal nichts zu tun. Denn selbst in ihrer Freizeit haben viele Menschen das Bedürfnis, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen. Ob Sport, Freunde treffen, die Wohnung putzen oder in den Baumarkt fahren - schnell gleicht die vermeintlich freie Zeit einer endlosen To-Do-Liste.

Sich eine Pause von jeglichen Tätigkeiten zu nehmen ist wichtig, um Kraft zu tanken. Niksen bedeutet nicht, dass man Löcher in die Wand starrt, sondern lediglich etwas ohne Zweck zu tun. Ob das ein Tag auf der Sonnenliege oder ein Serienmarathon sind, muss jeder für sich entscheiden. Die Auswirkung aufs Unterbewusstsein ist gleich: Bewusste Pausen lassen Dinge wahrnehmen, die im Alltagsstress untergehen - und sorgen für so manchen Geistesblitz.

Wann haben Sie das letzte Mal an einem verregneten Tag die herablaufenden Tropfen an der Fensterscheibe beobachtet? Eine Übung, die man zu Hause, im Bus oder auch am Arbeitsplatz machen kann. Einfach den Tropfen zuschauen und die Zeit vergehen lassen.



Alternativ kann man auch Menschen beobachten. Was gefällt Ihnen an den vorbei eilenden Passanten, welche Geschichten verbergen sich hinter ihren Gesichtern? Denken Sie sich dazu die Geschichten aus!