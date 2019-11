Schließt man in Deutschland einen Mobilfunkvertrag ab, ist man an das Netz eines bestimmten Betreibers gebunden: Derzeit hat man die Wahl zwischen Telekom, Vodafone oder O2. Hat man in einer Notsituation keinen Empfang und muss einen Notruf absetzen, kann man trotzdem auf die 112 zählen. Dann wählt sich das Mobiltelefon nämlich automatisch in das Netz ein, das am aktuellen Standort am stärksten ist. WICHTIG: Für den Polizei-Notruf 110 ist das meist nicht möglich.