Alle Menschen hinterlassen einen sogenannten CO2-Fußabdruck auf der Erde. Er gibt für einen bestimmten Zeitraum an, welche Menge Kohlendioxid durch eine Aktivität, einen Prozess oder eine Handlung freigesetzt wird. Ein CO2-Fußabdruck lässt sich beispielsweise für Geschäfts- oder Produktionsprozesse von Unternehmen angeben, aber auch für individuelle Handlungen von einzelnen Menschen wie Fahrten mit dem PKW, Hotel-Übernachtungen oder Flugreisen. Es ist also ein Messinstrument, um die Nachhaltigkeit des menschlichen Handelns zu bestimmen. Gewöhnlich wird er in sogenannten CO2-Äquivalenten angegeben.

Warum? CO2 zählt zu den Treibhausgasen. Als Treibhausgas werden solche Gase bezeichnet, die Wärme, die von der Erde abgegeben wird, binden und wieder zurückstrahlen. So entsteht der Treibhauseffekt, der das Klima definiert. Gibt es zu viele Treibhausgase, wird zu viel Wärme wieder zurückgestrahlt und das Klima verändert sich. Das liegt daran, dass sich CO2 nicht von selbst abbaut und stattdessen in Gewässern gespeichert oder durch Pflanzen mit der Photosynthese abgebaut wird. Doch immer mehr Wälder verschwinden, bei einem gleichzeitigen weltweiten Anstieg des CO2-Anteils in der Luft. Es entsteht ein Ungleichgewicht, das den Treibhauseffekt verstärkt und somit immer mehr Wärme an die Erde zurück gibt.