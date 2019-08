Organspendeausweise sind kostenlos bei Krankenkassen, in ausgewählten Arztpraxen und Apotheken erhältlich, können aber auch aus dem Netz heruntergeladen werden, beispielsweise auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.



Auf dem Ausweis kann man sein Einverständnis zur Organ- und Gewebespende generell erteilen, auf bestimmte Organe oder Gewebe einschränken oder einer Spende ganz und gar widersprechen. Bereits Minderjährige dürfen einen Organspendeausweis besitzen. Ab dem 14. Geburtstag kann man einer Organ- bzw. Gewebeentnahme widersprechen, ab dem 16. Geburtstag darf man sich dazu bereiterklären. Für Kinder unter vierzehn Jahren entscheiden in jedem Falle die Eltern.



Wichtig: Wer seine Einstellung zwischenzeitlich ändert, muss die alte Erklärung vernichten und ein neues Dokument ausfüllen. Egal, wofür man sich entscheidet: Man sollte den Ausweis möglichst immer bei sich tragen. Die Daten sind an keiner offiziellen Stelle registriert oder hinterlegt.



Fehlt der Ausweis, gilt in Deutschland die sogenannte erweiterte Zustimmungsregelung: Danach müssen im Falle eines Hirntods die Angehörigen im Sinne des Betroffenen für oder gegen eine Organspende entscheiden.

Auf dem Organspendeausweis kann man einer Spende nicht nur zustimmen, sondern auch widersprechen. Bildrechte: imago/imagebroker