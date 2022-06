Entgegen einiger Behauptungen im Internet, hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine aber nichts mit der gesunkenen Spendebereitschaft zu tun. In Deutschland werden Spenderorgane von der Stiftung Eurotransplant vermittelt, die auch den internationalen Austausch von Spenderorganen koordiniert. Die Ukraine gehört allerdings nicht zu den acht beteiligten Ländern Deutschland, Belgien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Slowenien und Ungarn.

Zum Tag der Organspende am 4. Juni 2022 hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sich erneut für die Widerspruchslösung ausgesprochen. Die sieht vor, dass jeder potentieller Organspender ist, wenn kein ausdrücklicher Widerspruch vorliegt. Bisher muss in Deutschland der Organspende aktiv zugestimmt werden, zum Beispiel mit einem Organspendeausweis . Menschen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben, sind demnach nicht automatisch mögliche Spender.

In rund 20 anderen europäischen Staaten gibt es bereits eine solche Widerspruchslösung. Belgien, Österreich oder Tschechien gehören ebenso dazu wie Spanien. Dort gibt es beispielsweise 38 Organspender pro eine Million Einwohner - das Land wird oft als Musterbeispiel angeführt. In Spanien dürfen aber zum Beispiel schon beim Herztod Organe entnommen werden, was in Deutschland verboten ist. Hier gilt der Hirntod als entscheidendes Kriterium für eine Entnahme. Auch haben die Angehörigen in diesen Ländern kein Widerspruchsrecht.