Eine ausgewogene Ernährung ist ein wichtiger Pfeiler eines bewussten Lebensstils – bei der Orthorexia Nervosa (kurz: Orthorexie) geht dieses Bedürfnis allerdings einige Schritte weiter: Betroffene zwingen sich regelrecht zu einem gesunden sowie fitten Lebensstil und entwickeln Angst, durch ungesunde Lebensmittel zu erkranken.



Noch läuft die Essstörung bei vielen unter dem Radar, dabei wird vermutet, dass immer mehr Menschen an Orthorexie erkranken. Selbst viele Gesundheitsfachkräfte wissen nicht, was Orthorexie ist, da es keine klare Definition gibt. Die Diagnose ist schwierig, da die Symptome höchst individuell sind. BRISANT gibt im FAQ Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Gesund, gesünder, Othorexie? Die Essstörung kann extreme Ausmaße annehmen. Bildrechte: Colourbox.de

Unter Orthorexia Nervosa versteht man eine übertriebene Beschäftigung mit gesunder Ernährung und das zwanghafte Vermeiden von "ungesunden" Lebensmitteln. Was gesund und was ungesund ist, definieren die Betroffenen dabei selbst. Meist wird die Definition von "gesund" oder "ungesund" mit der Zeit immer strikter. Patienten halten sich streng an selbst auferlegte Ernährungsregeln und entwickeln ganz spezifische Essgewohnheiten – das kann zu einer regelrechten Besessenheit führen. Manche Betroffene gleiten unbemerkt in eine sehr einseitige Ernährung ab, was schwerwiegende Folgen für den eigenen Körper haben kann.



Erstmals wurde der Begriff der "krankhaften Gesundesser" 1997 vom amerikanischen Arzt Dr. Steven Bratman beschrieben. Orthorexia Nervosa wird aus dem Griechischen abgeleitet und bedeutet übersetzt "richtiger Appetit".

Noch wird Orthorexia Nervosa gemäß ICD-10 und DSM-5 (dem Klassifikationssystem der psychischen Störungen) nicht als eigenständige Krankheit angesehen. Diskutiert wird, ob es sich "nur" um einen extremen Lebensstil, eine Begleiterscheinung von Essstörungen und Zwangsstörungen oder doch um ein eigenständiges Erkrankungsbild handelt.

Experten vermuten, dass die Ursache für Orthorexie im Elternhaus beginnt. Eltern versuchen ihre Kinder extrem gesund zu ernähren, was sehr prägend für Kinder sein kann.



Aber auch Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien können Angst vor bestimmten Lebensmitteln auslösen.

Krankhaftes "Gesundessen": So bezeichnen Fachkräfte Orthorexie. Bildrechte: Colourbox.de/Volodymyr Shtun

In den letzten Jahren wird neben den klassischen Essstörungen wie Anorexia Nervosa (Magersucht), Bulimia Nervosa (Bulimie) und der Binge-Eating-Störung zunehmend über Orthorexie gesprochen. Unter Experten herrscht noch Uneinigkeit darüber, wie das Phänomen Orthorexie medizinisch einzuordnen ist, weshalb es auch noch nicht als eigenständige Krankheit anerkannt ist.



Genaue Zahlen, wie viele Menschen in Deutschland betroffen sind, gibt es bislang nicht. Schätzungen der Versicherung "Allianz" zufolge sind ein bis zwei Prozent der deutschen Bevölkerung betroffen – Tendenz steigend.



Das liegt vor allem an Social-Media-Plattformen wie Instagram oder TikTok. Hier werden nicht nur immer wieder neue Schönheitsideale propagiert, sondern auch dazu passende Ernährungsweisen.

Prominente Betroffene?

Kürzlich sorgte Schauspielerin Gwyneth Paltrow für Schlagzeilen, als sie via Social Media verriet, wie sie sich ernährt. Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Gemüse, Obst und Nüsse – auf andere Lebensmittel verzichtet sie komplett. Hin und wieder fastet sie komplett und setzt nur auf Vitamin-Infusionen. Fans und Ernährungsexperten unterstellten ihr Orthorexie.



Nicht das einzige Negativ-Beispiel: Auch Jennifer Aniston schwört seit einigen Jahren auf strikte Ernährungsregeln: Ihre Form der Ernährung setzt auf kleine Teller und frische Lebensmittel wie magere Fleisch- und Fischsorten, Gemüse, Hülsenfrüchte und bestimmte Obstsorten.



Pop-Ikone Madonna schwört hingegen auf Makrobiotik, also vorrangig auf Vollkornreis, Hülsenfrüchte, saisonales Gemüse, Algen und Soja. Bei Victoria Beckham stehen Fisch, Obst und Gemüse auf dem Speiseplan. Von Kartoffeln und Nudeln hingegen lässt die Designerin die Finger.

Fans vermuten, dass auch Ernährungs-Guru und Schauspielerin Gwyneth Paltrow unter Orthorexie leidet. Bildrechte: dpa

Weil Betroffene oft täglich mehrere Stunden dafür benötigen, Mahlzeiten zu planen und sie auf Kalorien und Nährwerte zu überprüfen, geht der Genuss allmählich immer mehr verloren. Orthorexie-Patienten entwickeln große Angst vor scheinbar "ungesunden Lebensmitteln" wie zum Beispiel Kaffee, Alkohol, Süßigkeiten, Backwaren, Milchprodukten oder Getreide. Die Liste an "ungesunden Lebensmitteln" kann stark variieren. Während manche Betroffene "nur" auf einzelne Lebensmittel verzichten, streichen andere ganze Lebensmittelgruppen. Viele Betroffenen leben rein vegan und ernähren sich hauptsächlich von Rohkost. Diese meist sehr einseitige Ernährung führt oft zu Untergewicht.



Essen Betroffene mal etwas anderes, stellt sich oft ein Gefühl des Versagens oder des Kontrollverlusts ein.



Betroffene isolieren sich zudem mehr und mehr, da sie oft nicht mehr in der Lage sind, an Mahlzeiten von "normal" Essenden teilzunehmen.

Orthorexie-Patienten widmen sich weniger dem Kalorienzählen oder dem Abnehmen, wie es etwa bei Magersucht oder Bulimie zu beobachten ist. Die Gedanken kreisen vielmehr darum, was die einzelnen Lebensmittel mit dem Körper machen. Das Essverhalten verändert sich über einen längeren Zeitraum. Nach und nach werden Betroffene immer unflexibler, was ihren Essensplan angeht.

Welche Hinweise gibt es auf Orthorexie?

Die Gedanken kreisen ständig um Essen und Ernährung.

Die eigene Ernährungsweise wird als die einzig richtige gesehen.

Gefühl der Kontrolle, wenn alle Regeln eingehalten werden.

Schuldgefühle, wenn die Ernährungsregeln gebrochen werden.

Viele Nahrungsmittel sind tabu, weil sie als "ungesund" angesehen werden.

Das Auferlegen von Strafen (zum Beispiel Fastentage), wenn eigenen Regeln nicht eingehalten wurden.

Genuss und eigene Vorlieben werden ignoriert.

Sozialer Rückzug bis hin zur Isolation.