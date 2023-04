Im Sommer fährt man in Deutschland traditionell ans Mittelmeer. Laut dem Deutschen Reiseverband war Spanien im vergangenen Jahr das beliebteste Urlaubsland der Deutschen, gefolgt von Italien und der Türkei. Wie sieht es im April 2023 aus?

Dem Deutschen Reiseverband zufolge wollen viele Deutsche im April in die sonnige Ferne und nehmen dafür auch längere Flugreisen auf sich: Die meisten Urlauber bei Veranstalterreisen fliegen demnach nach Ägypten, auf die Kanarischen Inseln und in die Türkei, gefolgt von den Balearen, den Malediven, Griechenland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Thailand, Portugal und die Dominikanische Republik sind ebenfalls sehr beliebt.



Laut dem Chef von "Tui Deutschland", Stefan Baumert, liegen außerdem All-Inclusive-Urlaube im Trend. Aktuell soll sich jeder zweite Kunde dafür entscheiden.

Für Ziele wie die Türkei oder Ägypten, wo traditionell viele Hotels All Inclusive anbieten, liegt der Anteil sogar bei 80 bis 90 Prozent. Stefan Baumert, Chef Tui Deutschland

Ostern in der Türkei verbringen - das ist bei vielen Deutschen beliebt. Aber geht das nach den schweren Erdbeben im Südosten der Türkei überhaupt? Dem Auswärtigen Amt zufolge droht jederzeit die Gefahr von Nachbeben. Besonders betroffen seien die Provinzen Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye und Şanliurfa.

Zu den beliebtesten Reisezielen in der Provinz Adana gehören zum Beispiel die Städte Karatas oder Çukurova. An die türkische Riviera, die türkische Ägäis, nach Istanbul oder Antalya kann man jedoch problemlos reisen.



Wer mit Zwischenstopp in Istanbul oder Izmir fliegen will, muss allerdings mit Verzögerungen rechnen. Die großen Flughäfen gewähren Sonder- und Transportflügen den Vortritt, um schnelle Hilfe für Erdbebenopfer zu gewährleisten, schreibt Focus Online.

Teile Spaniens verzeichnen aktuell hochsommerliche Temperaturen von über 27 Grad, hier kann man also im T-Shirt Eier färben und sich sonnen. Für einen Badeurlaub ist es im April am Mittelmeer aber trotzdem zu frisch. An den Stränden Mallorcas ist das Wasser nur um die 15 Grad warm - da sind selbst in der Mittagshitze blaue Lippen vorprogrammiert.

Im östlichen Mittelmeer ist es etwas wärmer, dort werden bereits Wassertemperaturen bis 18 Grad erreicht. Auf Kreta kann man zudem mit Höchsttemperaturen von 20 Grad und über sieben Sonnenstunden pro Tag rechnen. Auch auf Zypern oder Malta ist es zu dieser Jahreszeit schön mild, ideal für Wander- und Mountainbikefans. In Ägypten kann man auch im April tauchen, wie hier am Riff "Gota Abu Ramada". Bildrechte: IMAGO/Pixsell

Wer sich nach einem heißen Strandurlaub im April sehnt, sollte sich trotzdem nach weiter entfernten Zielen umschauen: Der Atlantik bei den Kanaren ist immerhin schon um die 20 Grad warm, bei Außentemperaturen von sogar mehr als 20 Grad.



Das beliebte ägyptische Reiseziel Hurghada am Roten Meer lockt mit viel Sonne, Temperaturen um die 25 Grad und Wassertemperaturen von ebenfalls über 20 Grad. Für wen das Wasser noch etwas wärmer sein soll, ist mit der Dominikanischen Republik oder den Malediven gut beraten, hier ist das Wasser mehr als 25 Grad warm.

Da sich die Osterfeiertage für ein langes Wochenende anbieten, ohne dass man Urlaub nehmen muss, sind auch Städtetrips in dieser Zeit beliebt. Viele schöne Städte kann man auch mit dem Zug oder Fernbus erreichen und reist so deutlich klimafreundlicher.



Von Berlin aus ist man mit dem Zug ohne Umsteigen in vier Stunden in Prag und kann dort am Karfreitag-Nachmittag an der Moldau Honigtorte essen. Allerdings ist es zum draußen sitzen dort noch zu kalt.