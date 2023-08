1. Den Ofen auf 200 Grad Celsius vorheizen (Umluft).



2. Gemüse, Tomatenmark, 2 EL Öl, 1 TL Salz und 1 kräftige Prise Pfeffer in eine große ofenfeste Form (etwa 38 x 26 cm) geben und durchheben. Die Brühe abgießen und die Form für 30 Minuten in den Ofen stellen.



3. Inzwischen die Kichererbsen in einem Sieb abtropfen lassen, dann mit Harissa, 2 EL Öl und 1/4 TL Salz durchheben; beiseitestellen.



4. Nach Ablauf der 30 Minuten die Kichererbsenmischung auf dem gerösteten Gemüse verteilen und die Ofentemperatur auf 220 Grad Celsius (Umluft) erhöhen. Die Form wieder in den Ofen stellen und alles weitere 20 Minuten garen, bis das Gemüse Farbe angenommen hat und durchgegart ist. Etwa 10 bis 15 Minuten zum Abkühlen beiseitestellen.



5. Inzwischen von der Zitrone oben und unten eine Scheibe abschneiden. Die Frucht so schälen, dass auch die weiße Haut entfernt wird. Die Segmente zwischen den Trennwänden herausschneiden und grob in je drei bis vier Stücke schneiden. Die Stücke und den ausgetrennten Saft mit dem Dill und dem restlichen 1 EL Öl in eine Schüssel geben.



6. In einer anderen Schüssel die Zutaten für den Tahin-Joghurt mit 55 ml Wasser und 1/4 TL Salz mit einem Schneebesen verquirlen, bis die Mischung glatt ist und sich gießen lässt.



7. Die Zutaten für die Dukkah mit 1/4 TL Salz in den Mixer geben und in einigen kurzen Intervallen mixen, bis die Nüsse grob gehackt sind.



8. Zum Servieren erst großzügig Tahin-Joghurt, dann die gesamte Zitrone-Dill-Mischung auf das Gemüse geben. Zum Schluss das Ganze mit 3 EL Dukkah bestreuen; die Reste von Tahin-Joghurt und Dukkah separat dazu reichen.