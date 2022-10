Der enthaltende Wirkstoff Semaglutid lässt angeblich die Pfunde purzeln. Auch in Deutschland ist das Mittel als Medikament gegen Diabetes auf dem Markt und wird seit 2018 unter dem Namen Ozempic vom Hersteller Novo Nordisc vertrieben. Für Wegovy vom selben Hersteller erfolgte die Zulassung in der EU Anfang 2022. Dieses Präparat ist gezielt bei der Indikation Übergewicht angedacht. Es wurde in der EU nach EMA-Angaben zugelassen, um Fettleibigkeit effektiv behandeln zu können.