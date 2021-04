"Ihre Bestellung ist unterwegs. Klicken Sie auf folgenden Link, um die Sendungsverfolgung zu öffnen." So oder ähnlich lauten die SMS-Nachrichten, die aktuell zahlreiche Smartphone-Besitzer in Deutschland erhalten. Der Grund: Die Absender wollen die Empfänger damit auf Internetseiten locken, auf denen Log-in-Informationen abgegriffen oder Viren verteilt werden.

Klickt man den Link in den Spam-SMS an, riskiert man ein Virus auf dem Handy. Bildrechte: imago images/maxkabakov

Die aktuelle Spam-Welle per SMS soll mit einem Datensatz in Zusammenhang stehen, der Facebook abhanden gekommen ist. Insgesamt sollen mehr als 500 Millionen Facebook-User betroffen sein. Wenn Sie wissen möchten, ob auch Sie dazu gehören, können Sie das über die Website haveibeenpwned.com kostenfrei überprüfen.

Bei den meisten Nachrichten-Apps kann man per Voreinstellung festlegen, dass nur SMS von gespeicherten Kontakten empfangen werden. Manche Smartphones bieten auch Spam-Filter an. Sie können helfen, die Zahl unerwünschter SMS zu verringern.



Grundsätzlich sollte man mit seinen Daten möglichst sparsam umgehen. Seine Handynummer gibt man nur dann an, wenn es zwingend nötig ist. Nehmen die Spam-SMS kein Ende, hilft letztlich nur, die Handynummer zu wechseln.



Apps sollte man prinzipiell nie über einen zugesandten Link installieren. Dafür gibt es App-Stores. iPhones sind so konfiguriert, dass sowieso nur Apps aus dem Apple-App-Store installiert werden können. Bei Android-Smartphones kann man über die Einstellungen regeln, dass Apps aus unbekannten Quellen generell nicht ladbar sind.