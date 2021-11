Versandfristen Weihnachtspost: Bis wann Sie ihre Pakete verschicken sollten

Die Paketdienstleister raten jedoch nicht bis zum letzten Tag zu warten. In der Weihnachtszeit werden hohe Sendungsmengen erwartet. Am besten geben Sie Ihre Pakete möglichst frühzeitig ab.

Damit die Weihnachtsgeschenke den Weg per Post unbeschadet überstehen, sollten sie gut gepolstert in einem stabilen Karton verpackt werden. Auch wenn es schön aussieht, empfiehlt es sich, Pakete nicht in Geschenkpapier einzupacken und sie statt mit Band und Schleifen gut mit Klebeband zuzukleben. Falls Sie einen gebrauchten Karton verwenden, sollten Sie alte Aufkleber entfernen und den neuen Paketschein gut sichtbar auf die obere Seite kleben.