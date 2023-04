Welt Parkinson Tag 2023 Parkinson: Woran erkennt man die Krankheit?

Frank Elstner, Ottfried Fischer, Michael J. Fox und Markus Maria Profitlich: Sie alle sind mit der traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen, an Parkinson erkrankt zu sein. Was verbirgt sich hinter dieser Krankheit, an der immer mehr Menschen leiden? Woran erkennt man sie - und wie sehen die Heilungschancen aus?